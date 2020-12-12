30 миллионов для Танюши – Личное мнение

12.12.2020, 15:34, Разное

Совершенно уже ничему не удивляясь, прочитала новость, что жене Пескова, олимпийской фигурной Навке МинКульт выделил 30 миллионов рублей.

Зима пришла. Танька встала на коньки. Нужны деньги.



Навка во власти тьмы. Фото: Соцсети

Пара ледовых шоу Татьяны проходит в новогодние праздники. Народ так и прёт, людям почему-то кажется, что просмотр покатушек на льду делает их интеллигентными и духовными.

Чёрт бы с ними — всё лучше, чем под столом бухать, но 30 миллионов наших денег на это?

Как сообщает Spоrts.ru, а вслед за ними Фонтанка, схема транша выглядит совершенно обычно в наших реалях:

«Деньги поступят через ассоциацию музыкантов “Академия народной музыки”. Согласно документам, финансирование выделяется “на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества”.» Фонтанка.

Реализация творческих проектов, значит. Вместо того, чтобы, например, поднять зарплаты врачам и учителям или спасти ребёнка. Пенсионеры же все уже у нас на Вольво ездят.

Я не против культуры, поймите. И шоу Навки, уверена, лучше шоу Рудковской. И фильм Титаник — прекрасен.

Хотя, стоп — при чём тут Титаник да и вообще любой мировой медийный проект? На их реализацию деньги выделяют не из бюджета — это чисто коммерческие темы.

Создатели во всём мире находят частные средства. Берут кредиты. Делают что-то прекрасное, а потом, отбив деньги инвесторов с прибылью, зарабатывают и сами на своём творчестве.

И так — правильно. А вот как у нас — это дичь дикая.

Жена пресс-секретаря Президента получает 30 миллионов на поддержку своего творчества. Собирается ли она их отдать? Сомневаюсь. А потом зарабатывает на шоу и кладёт деньги в карман. Только за прошлый год Татьяна задекларировала 236 миллионов рублей дохода.

Я всегда считала Дмитрия Пескова неплохим человеком. Серьёзно, нормальный мужик. Но вот то, каков он рядом с Навкой, на мой взгляд, не соответствует его статусу.

Это не Навка поднялась до уровня должности своего супруга. Это жена опустила Пескова до уровня шута на коньках.

Нет, я понимаю всё ещё голодную Таньку. Наесться не может бедная. И хочется бывшей чемпионке быть значимой — самой значимой. Вывести мужа в полусвет Москвы и блистать. Перебить своим шоу Рудковскую на чемоданах. Но ёлки-палки, своими действиями Танька натурально подставляет мужа — все финансовые претензии ведь к нему!

Как вы считаете, подставляет Навка Пескова? Соответствует ли её поведение уровню жены голоса Президента?