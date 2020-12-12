Ученые: Звуки и запахи могут повлиять на самооценку людей

12.12.2020, 15:08, Разное

Ученые в ходе проведения исследования пришли к выводу, что звуки и запахи сказываются на самооценке человека. Установлено, что тактильная и визуальная стимуляция способны изменить то, как люди воспринимают собственный вес.

Авторы научной работы использовали наушники, чтобы увидеть, могут ли звуки воздействовать на восприятие образа тела. Также они хотели понять, как испытуемые слышат свои шаги. Если вес человека слишком большой, то движения осуществляются с маленькой частотой. В связи с этим изменение звука может повлиять на то, как человек воспринимает себя. Когда исследователи включили звук походки на шпильках, участники начинали идти быстрее.

Специалисты уверены, что восприятие тела могут изменить запахи. Когда осуществлялось воздействие эфирных масел с ароматом лимона в сочетании с высокими звуками, участники чувствовали себя легче. В противоположном состоянии они находились в случае распространения аромата ванили.