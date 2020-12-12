 

Внебрачный сын Валентина Гафта претендует на наследство покойного отца

12.12.2020, 15:08, Разное

На наследство скончавшегося сегодня в Москве на 86-м году жизни Валентина Гафта претендует его внебрачный сын Вадим Никитин. Он родился в 1971 году после бурных романтических отношений режиссера с начинающей актрисой.
Женщина пояснила Гафту о появлении наследника после достижения мальчиком трехлетнего возраста и переезда в Бразилию. Вдова покойного Ольга Остроумова отметила, Никитин желает получить часть имущества отца. Она подчеркнула, ее супруг всю жизнь хорошо помогал сыну, несмотря на то, что мать родила его втайне и против воли режиссера. По словам одного из друзей Гафта, не пожелавшего раскрыть свое имя, Остроумова является «меркантильным человеком», которого очень волнуют денежные вопросы. За несколько месяцев до смерти мужа она переоформила все его имущество на свое имя. Друг семьи полагает, поскольку актер признал Вадима Никитина перед всей страной, он должен входить в число наследников первой очереди, наравне с супругой. В то же время, Вадим Никитин не сможет ничего получить, так как нечего делить в связи с отсутствием у Гафта имущества.



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