Стало известно о семье погибших в Москве отца и дочери

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12.12.2020, 15:02, Новости дня

В прокуратуре столицы рассказали, что в семье выпавшего из окна мужчины и пятилетнего ребенка были финансовые проблемы.

Семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены на проспекте Мира в Москве рядом с жилым домом, испытывала материальные трудности, информирует РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру столицы.

По предварительным данным следствия, травмы на телах характерны для падения с высоты.

Выяснилось, что в квартире на момент происшествия также находились жена мужчины и несовершеннолетняя дочь. По данным прокуратуры, родители не работали, в связи с чем в семье были финансовые проблемы.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – пояснили в ведомстве.

Напомним, на проспекте Мира в Москве рядом с жилым домом обнаружили тела мужчины и пятилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»).



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