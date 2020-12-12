 

Макаревич: Мне было абсолютно наплевать на советскую власть до тех пор, пока она не стала мешать мне заниматься тем, чем я считал нужным

12.12.2020, 14:54, Новости дня

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич рассказал, что безразлично относился к советской власти до определенного времени. 

“Мне было абсолютно на нее наплевать до тех пор, пока она не стала мешать мне заниматься тем, чем я считал нужным”, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста. 

“Я 100 раз про это уже говорил и ничего нового сейчас не сообщу”, – добавил Макаревич. 

Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: “Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?” Читайте полный текст интервью

Так, в беседе с изданием Colta.ru в 2013 году музыкант говорил, что вместе с протестующими принимал участие в августовском путче в 1991 году в Москве, так как “категорически больше не хотел наблюдать советскую власть и под ней ходить”. Макаревич рассказывал, что провел у здания правительства тогда более суток. 

В интервью телекомпании “Мир” в 2019 году лидер “Машины времени” заявлял, что не любит советскую власть, в частности, за то, что “русский рок достаточно уродлив и достаточно ущербен”, так как музыкантам не разрешали выезжать за границу.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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