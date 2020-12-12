Житель Франции выиграл в лотерею €200 млн. Это рекордный джекпот

12.12.2020, 14:54, Новости дня

В пятницу, 11 декабря, житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions €200 млн. Как пишет британский таблоид Metro, это рекордный джекпот в Европе.

Владелец билета угадал пять номеров выигрышной комбинации (6, 9, 13, 24 и 41), а также две “счастливые звезды” – 3 и 12.

Предыдущий рекордный джекпот составлял €190 млн. Дважды эту сумму выигрывали в Великобритании, а также по одному разу – в Испании и Португалии.