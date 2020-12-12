Команда Трампа продолжит оспаривать результаты выборов президента США

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12.12.2020, 14:54, Новости дня

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски в попытке отменить результаты выборов главы государства. Об этом Джулиани заявил 11 декабря в интервью Newsmax.

Так Джулиани прокомментировал решение Верховного суда США, отклонившего иск штата Техас и других штатов, возглавляемых республиканцами, об отмене результатов выборов в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.

По его словам, иск был отклонен без рассмотрения, что дает возможность подать аналогичные иски от имени президента и избирателей в окружные суды.

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По предварительным данным, по итогам всеобщего голосования демократ Джо Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, республиканец Трамп имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо не менее 270 голосов.

14 декабря коллегия выборщиков должна утвердить результаты всеобщего голосования. Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и тормозит процесс передачи власти, а также пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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