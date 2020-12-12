Куда они делись? – Личное мнение

12.12.2020, 14:40, Разное

Надоели плохие новости. Есть хорошая. Вы заметили, что куда-то пропали все ковид-диссиденты?

Нет, ну серьёзно, ещё летом, стоило написать пост о пандемии, особенно в Инстаграме, набегали толпы отмороженных дур и орали, что коронавируса не существует.

Даже Вика 5G уже почти успокоилась. Не так рьяно орёт про вышки и облучение.

У меня вопрос: идиоты, а вы куда пропали? Волнуюсь. Выхаркали оба лёгких и померли?

Ладно, если серьёзно, тенденция эта хорошая. Отрицание опасности у большинства прошло, и все понимают, что нужна защита.

По данным ряда серьёзных исследований, правильный респиратор снижает риск передачи коронавируса со ста до 1,5%.

Если хочешь жить — не нужно идиотничать. Защита с помощью респираторов реально работает. В задницу те куски марли, которые продаются в аптеках — их можно носить только для вида, а реальную защиту обеспечивают специально разработанные профессиональные средства.

Медицинские респираторы RED ZONE разработаны специально для работы в инфекционных «красных зонах» ковид-госпиталей. То есть, именно такие маски-респираторы обеспечивают 99,5% защиту.

RED ZONE — это медицинский противовирусный респиратор. Создавался в Китае специально для врачей из «красных зон» инфекционных больниц. Для тех, кто работал и контактировал непосредственно с больными коронавирусом.

Разработчик и изготовитель — крупнейший китайский производитель медицинских защитных средств. Респираторы RED ZONE помогли остановить ковид в Китае, а сейчас ежедневно спасают врачей в наших ковид-центрах.

В отличие от тряпочной/одноразовой медицинской маски и обычных строительных респираторов, RED ZONE защищает и вас, и окружающих. Обычная маска задерживает только ваши сопли, а чужие — пропускает к вам.

Зачем вы дышите чужими соплями, поделитесь, пожалуйста? Обычный респиратор, наоборот, защищает вас, но не окружающих.

Вам как сознавать, что если вы — бессимптомный носитель заразы, что кто-то может не пережить встречи с вами в метро? А RED ZONE очень плотно прилегает к лицу. Вдох и выдох — только через фильтр с инфекционной защитой 99,5%.

Защищает и вас. И тех, кто рядом. В обе стороны!

Что еще немаловажно — RED ZONE комфортно носить. Эти респираторы производятся из мягкого пищевого силикона. Они не вызывают аллергии и не натирают даже за ушами (посмотрите на фото — лямки почти не касаются ушей). Ровно из такого же силикона делают детские соски-пустышки. Так что респиратор RED ZONE можно обеззараживать путем простого кипячения.

Одного фильтра RED ZONE хватает на 10 дней носки в обычном режиме. Или на трое суток в «красной зоне» без риска заражения.

В итоге медицинский респиратор RED ZONE обходится в разы дешевле одноразовых масок и обычных респираторов. Маску нужно менять раз в два-три часа. У RED ZONE в комплекте — пять фильтров, это до пятидесяти дней защиты. После чего можно купить ещё один комплект фильтров, а сам респиратор — прокипятить.

Повторюсь, респираторы RED ZONE созданы из мягкого пищевого силикона, из которого делают детские соски-пустышки. Он лёгкий, гипоаллергенный, не натирает, его можно мыть, дезинфицировать и даже кипятить. А нетканое полотно для фильтров RED ZONE производит крупнейший в Азии поставщик материалов для медицинской продукции. Респираторы RED ZONE имеют европейские сертификаты соответствия RohS и CE.

Респираторы RED ZONE может использовать вся семья, включая детей от трёх лет.

Очень надеюсь, что вы — не из тех идиотов, которые несут хрень про вирус в соцсетях, а потом лежат в реанимации с трубкой в горле и без трусов. Умные люди ходят в респираторах RED ZONE и не беспокоятся за себя и близких.

Если вам почему-то нужен повод, чтобы позаботиться о себе и родных людях — так скоро Новый Год. Я не знаю, что в этом году важнее безопасности и здоровья. Новая кофточка? В реанимации её с вас снимут.

В авторизованном онлайн-магазине респираторы RED ZONE продаются без торговых накруток. Есть доставка курьером по Москве и курьерской службой по России. А моему по промокоду MIRO12 — скидка 350 рублей на респираторы RED ZONE.

Как вы думаете, куда делать отрицатели пандемии? Померли или поумнели?