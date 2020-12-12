Вдовиченков считает смерть облегчением для Гафта

12.12.2020, 14:16, Разное

Валентин Гафт умер 12 декабря. Новость быстро облетела страну. Публичные личности уже успели выразить соболезнования близким артиста и поделиться воспоминаниями, связанными с ним.

Например, Владимир Вдовиченков рассказал, что работал с Гафтом лишь раз. Они вместе снимались в одном эпизоде. Но даже без этого знакомства Вдовиченков всегда знал, что Валентин Иосифович – культовый актер.

Звезда фильма “Бумер” знает, что последние несколько лет Гафт страдал от болезней, поэтому предположил: “Наверное, для него это (смерть – Прим. ред.) облегчение”.

Напомним, в прошлом году у Валентина Иосифовича случился инсульт. Летом 2020-го его госпитализировали из-за последствий недуга. По словам вдовы артиста Ольги Остроумовой, осложнения, вызванные инсультом, и стали причиной смерти.

Прощание с Валентином Гафтом состоится во вторник, 15 декабря, в театре “Современник”. Также известно, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее Владимир Путин отреагировал на смерть культового актера.

Президент России пообещал выслать его родным телеграмму.