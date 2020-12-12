Задержан журналист канала «Особенно опасно»

12.12.2020, 14:14, Разное

Андрей Дейнеко был задержанный 1 декабря.

Многие предполагают, что это событие может стать новым “делом Голунова” для сотрудников правоохранительных органов. Видеоблогера обвинили в нанесении средней тяжести телесных повреждений заместителю директора Московско-Архангельского кладбища в Балашихе

Силовики утверждают, во время встречи Дейнеко и Кобе Мезврешвили, произошла стычка, это произошло 30 сентября. Эта скандальная новость вызвала недовольство широких масс населения. Пикеты прошли в 30 российских городах в знак протеста.

Суд решил не вставать на сторону подсудимого. В результате Андрею Дейнеко было отказано в домашнем аресте, видеоблогер будет находиться под стражей с 1 по 29 декабря.

У него есть шестилетний сын и беременная жена.