Задержан журналист канала «Особенно опасно»

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12.12.2020, 14:14, Разное

Андрей Дейнеко был задержанный 1 декабря.
Многие предполагают, что это событие может стать новым “делом Голунова” для сотрудников правоохранительных органов. Видеоблогера обвинили в нанесении средней тяжести телесных повреждений заместителю директора Московско-Архангельского кладбища в Балашихе
Силовики утверждают, во время встречи Дейнеко и Кобе Мезврешвили, произошла стычка, это произошло 30 сентября. Эта скандальная новость вызвала недовольство широких масс населения. Пикеты прошли в 30 российских городах в знак протеста.

Суд решил не вставать на сторону подсудимого. В результате Андрею Дейнеко было отказано в домашнем аресте, видеоблогер будет находиться под стражей с 1 по 29 декабря.

У него есть шестилетний сын и беременная жена.



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