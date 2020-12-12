 

Найдена новая причина тяжелой формы коронавируса

12.12.2020, 14:14, Разное

Ученые из Эдинбургского университета в ходе проведения исследования нашли еще одну причину развития тяжелой формы коронавируса. У пациентов с осложнениями присутствуют определенные гены.
В рамках научной работы специалисты обследовали 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Все они проходили лечение в отделениях интенсивной терапии на территории Великобритании. В результате исследователи обнаружили аналогичные модификации генов TYK2, DPP9 и IFNAR2 и OAS1, OAS2, OAS3. Их наличие в организме человека приводило к нарушению формирования иммунитета. Как следствие, развивалась тяжелая форма пневмонии.

Если в ходе проводимой терапии врачи будут на ранней стадии назначать правильные медикаменты, то это поможет спасти десятки тысяч жизней.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Гордон назвала искусственно раздутым конфликт между Рудковской и Дакотой

15.09 / Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи

14.10 / “Пример главенства империй”: Сергей Лавров охарактеризовал экспансивные действия США

06.11 / Выборы закончены: что дальше?

26.07 / Ковальчук раскрыла секрет вечной молодости

24.07 / Как обычная семья: кронпринц Дании Фредерик и принцесса Мэри на пляже Скагена

29.06 / Введут ли в России осенью новый карантин из-за коронавируса

08.12 / Ученые нашли природное вещество, вероятно положившее начало жизни на Земле

15.05 / Кофе не летний напиток, считают ученые

06.11 / Мнение: Руки Запада в Пакистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска