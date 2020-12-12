Найдена новая причина тяжелой формы коронавируса

12.12.2020, 14:14, Разное

Ученые из Эдинбургского университета в ходе проведения исследования нашли еще одну причину развития тяжелой формы коронавируса. У пациентов с осложнениями присутствуют определенные гены.

В рамках научной работы специалисты обследовали 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом. Все они проходили лечение в отделениях интенсивной терапии на территории Великобритании. В результате исследователи обнаружили аналогичные модификации генов TYK2, DPP9 и IFNAR2 и OAS1, OAS2, OAS3. Их наличие в организме человека приводило к нарушению формирования иммунитета. Как следствие, развивалась тяжелая форма пневмонии.

Если в ходе проводимой терапии врачи будут на ранней стадии назначать правильные медикаменты, то это поможет спасти десятки тысяч жизней.