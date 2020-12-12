 

Ирина Муравьева поразила поклонников помолодевшей внешностью

12.12.2020, 14:14, Разное

Ирина Муравьева впервые за последнее время приняла участие в съемках на телевидении. Помолодевшая внешность народной артистки РФ стала причиной удивления поклонников.
71-летняя Ирина Муравьева поучаствовала в записи передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», темой которой были композиции из популярных мультфильмов периода СССР. Выбор актрисы остановился на исполнении песни поросенка Фунтика. Программа еще не вышла в эфир, однако в Сети поместили ее анонс. Поклонники отметили молодой внешний вид артистки, лицо которой стало выглядеть подтянутее и без морщин. Некоторые пользователи Сети стали предполагать, Муравьева прибегла к помощи пластических хирургов, сделавших ей подтяжку лица, поскольку в таком возрасте иметь столь молодую внешность невозможно только благодаря хорошей генетике и здоровому образу жизни. Другие поклонники отметили, секрет молодости актрисы заключается в удачно подобранном макияже и правильно выставленном свете в студии.

Артистка всегда уделяла особое внимание своей внешности. Год назад она значительно постройнела, благодаря чему, по словам фолловеров, помолодела на 10 лет.



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