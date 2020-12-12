Попросивший российский паспорт волонтер из Италии решил остаться в Красноярске

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12.12.2020, 14:08, Новости дня

Итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти, который получил паспорт гражданина России, заявил, что хочет остаться жить в Красноярске.

«Я здесь с первой минуты чувствую себя комфортно. <…> Я видел другие города, много всего красивого в России, но я бы хотел остаться здесь», – цитирует Дзанетти ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Также итальянец оценил блюда русской кухни, выделив среди них кабачковую икру, вареники с картофелем и холодец. Как признался Дзанетти, он уже не представляет свою жизнь без черного хлеба, который, по его словам, не популярен в Италии.

Уточняется, что волонтер получил российский паспорт из рук руководитель главка МВД Красноярского края Александра Речицкого, а губернатор края Александр Усс подарил Дзанетти текст конституции России. После присяги итальянец поблагодарил президента страны Владимира Путина и сотрудников полиции за содействие в получении гражданства.

Дзанетти живет в Красноярске уже восемь лет, занимается преподаванием итальянского и испанского языков, активно участвует в волонтерском движении. В ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец РФ – 2020» он рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос.



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