Пушков объяснил, почему Верховный суд США отказался пересматривать итоги выборов

12.12.2020, 14:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков назвал причины, по которым американский Верховный суд отказался рассмотреть иск штата Техас об отмене результатов президентских выборов в четырех штатах США.

«Есть все основания считать, что Верховный суд США отклонил бы в нынешней обстановке любой иск, ставящий под сомнение итоги выборов – хоть состряпанный на коленке, хоть самый идеальный», – написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, суд прикрылся «не тем, что иск плохо составлен, а что у Верховного суда якобы нет конституционного права решать такие вопросы». «Если бы судьи приняли иск, из них бы сделали политический фарш. А им и их семьям еще жить в США», – добавил сенатор.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.