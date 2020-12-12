Коллеги Валентина Гафта скорбят о смерти актера

12.12.2020, 14:08, Новости дня

Деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной Гафта. Коллеги артиста считают его большим мастером, феноменом, а его смерть – огромной потерей и утратой для всех.

Звезды театра и кино, а также общественные и политические деятели высказались в связи с кончиной актера Валентина Гафта. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин назвал Гафта потрясающим актером, большим мастером.

«Каждая его роль была шедевр. У Валентина Иосифовича было множество талантов. Он читал прекрасные стихи, эпиграммы, у него была очень твердая гражданская позиция высокого уровня. Его работа над ролью – это урок для многих поколений актеров», – цитирует Калягина РИА «Новости».

По его словам, смерть Гафта – огромная потеря для театра и для культуры вообще.

Никита Михалков, чьи слова приводит ТАСС, считает Валентина Гафта человеком великого дарования, которому удалось, живя в мире богемы и актерской среды, сохранять невероятную чистоту и искренность.

«Таких, как Алексей Петренко или Валентин Гафт, к сожалению, сегодня не делают», – сказал Михалков.

Свое мнение высказал и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Валентин Иосифович был чрезвычайной индивидуальностью, не вписывался подчас в обычное понимание труппы. Он был очень ярким, очень заметным, очень индивидуальным, требующим к себе внимания как актер, и он имел на это право», – сказал Швыдкой.

По его словам, Гафт был очень умным и смелым артистом, феноменом, человеком, которого никто никогда не заменит.

Выразила соболезнования вдове актера Валентина Гафта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что он был ярчайшей звездой на отечественном театральном и кинематографическом небосклоне, обладал множеством талантов.

Актер Владимир Вдовиченков считает смерть Валентина Гафта большой потерей, а самого актера – культовой личностью.

«Сколько с ним культовых картин связано. Это огромная потеря. Наверное, для него смерть облегчение. Он в последние годы болел, мучился. Но потеря огромная, ужасно. Земля пухом», – передает слова артиста ФАН.

Режиссер Владимир Бортко отметил, что Гафта отличала требовательность к себе и к жизни.

«А самое главное его отношение к себе. Это было замечательно, требовательно. Это выражалось ко всему: к работе, событиям и коллегам. Самые яркие его черты – талант и требовательность», – прокомментировал Бортко.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник». В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство. Глубокие соболезнования родным народного артиста РСФСР выразил президент Владимир Путин.

Похоронят артиста 15 декабря на Троекуровском кладбище.