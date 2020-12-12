 

“Демонстрация силы”. США направили в Персидский залив два стратегических бомбардировщика

12.12.2020, 14:00, Новости дня

10 декабря два американских бомбардировщика B-52 совершили полет над странами Персидского залива. Американское издание Star Tribune называет миссию “демонстрацией силы” для сдерживания Ирана на фоне растущей напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Миссия B-52, вылетевших с базы Барксдейл (Луизиана), продолжалась 36 часов. Непосредственно в воздушном пространстве над Персидским заливом самолеты находились около двух часов. Издание подчеркивает, что США периодически отправляют бомбардировщики с подобными миссиями на Ближний Восток, однако проведение двух миссий в течение трех недель довольно необычно (в конце ноября два B-52 выполнили такой же рейс с базы ВВС США в Северной Дакоте).

В Центральном командовании США заявили, что миссия призвана “продемонстрировать приверженность вооруженных сил США региональным партнерам и способность быстро развернуть боевую мощь в любой точке мира”, пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что миссия проводится на фоне ухудшения ирано-американских отношений, в том числе в связи с недавним убийством ведущего физика-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде. Его убили в пригороде Тегерана 27 ноября. Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль. Позже иранские власти заявляли, что США, вероятно, оказывали помощь Израилю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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