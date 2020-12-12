Гордон: России надо открыть архивы КГБ и рассказать правду, как Сталин с Гитлером заключали мир, раздирая Европу

12.12.2020, 14:00, Новости дня

Украинский журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон считает, что Россия должна открыть для широкой общественности архивные документы, которые касаются советского периода ее истории. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции “Эхо Москвы” 11 декабря.

Говоря о внешней политике современной России, Гордон отметил, что эта страна, “которая не достигла ничего, пытается насадить свой отрицательный опыт другим”.

“Но мы хотим пожить как-то по-человечески. Не надо нам тоталитаризма. Не надо нам памятников [лидеру российской революции 1917 года Владимиру] Ленину и мавзолеев, не надо великого [главы СССР Иосифа] Сталина. Не надо догм о великой победе [во Второй мировой войне], которая была великой, но не такой, как ее изображает Россия. Победа во Второй мировой войне советского народа и Советского Союза – это великая победа. Просто не надо городить столько лжи вокруг нее”, – сказал Гордон.

В первую очередь, по мнению Гордона, российские власти должны показать, какие договоры заключали Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

“Надо рассказать правду, кто такой Сталин, кто такой Гитлер, как Сталин с Гитлером заключали мир, раздирая Европу на части, как Сталин расстреливал свою армию, как хотел первым напасть на Гитлера… И вообще, надо открыть документы, надо открыть архивы! Вот в Украине полностью открыты архивы КГБ. Все, что до 91-го года, открыто”, – сказал Гордон.

Он рассказал, что сам изучает открытые в Украине архивы, и отметил, что подобные знания приводят к изменению в сознании.

“Я хожу в архивы и смотрю дела 1937–1939 годов, времен массового террора. Знаете, хорошо, что у меня на голове нет волос – они бы шевелились. Я смотрю, как тройки расстреливали без суда и следствия. Огромные такие подшитые тетради, где тысячи фамилий и “Расстрелять”, “Расстрелять”… Нужно открыть архивы [в РФ], чтобы люди увидели всю глупость этой советской системы, которую пытаются реинкарнировать в России, – человеконенавистнической, гнилой, прогнившей насквозь”, – считает Гордон.

По его мнению, весь советский путь можно охарактеризовать тремя словами – геноцид собственного населения.

“Когда миллионы людей уничтожили, выслали, сослали в лагеря только за то, что у них была иная точка зрения, что они иначе думали и были не согласны быть стадом. Вот за это они потерпели крах. В результате произошла отрицательная селекция, плоды которой мы пожинаем до сих пор”, – сказал он.

Именно потому, по мнению журналиста, российским властям важно рассказать своим гражданам правду о событиях XX столетия.

“Почему они не готовы открыть архивы? Ну представьте: откроют архивы, и обнаружится, что Ленин был агентом немецкой разведки и на немецкие деньги сделал революцию. Тогда сразу вопрос к [президенту РФ Владимиру] Путину: “Владимир Владимирович! Почему ты 20 лет президент России, и все 20 лет Путин – ой, извините, это по Фрейду, – Ленин лежит в мавзолее? Ответьте на вопрос!” Ответ простой: он все время договаривался с коммунистами. Потому что он понимает: если тронет Ленина, то пожилые люди начнут против него выступать и он потеряет в рейтинге. Но надо быть честным политиком и объяснить: “Ребята, вы были жертвами грандиозного обмана. Грандиозного!” Раскрыть архивы – и показать, какого обмана. Но нынешняя Россия использует догмы Советского Союза, поэтому в России не хотят этого делать”, – убежден журналист.

ВИДЕОВидео: Эхо Москвы / YouTube

В 2015 году Верховная Рада Украины в рамках пакета по декоммунизации приняла закон “О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов”. Согласно этому закону, все документы, связанные с репрессиями, Служба безопасности Украины передала в государственный архив Украинского института национальной памяти, ознакомиться с ними могут все желающие. В спецслужбе отмечали, что в фондах отраслевого государственного архива СБУ хранилось почти 180 тыс. томов советского периода, а в архивах в регионах – более 730 тыс. томов.