 

Государственная дума приняла закон об ответственности за злоупотребление конституционными правами

12.12.2020, 13:37, Разное

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «Об административной ответственности за злоупотребление конституционными правами», который предусматривает штрафы в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а также административный арест до 30 суток.

Наказываться будет не только использование отдельных статей Конституции в личных интересах, но и апелляция к статьям при обращении к официальным представителям власти.

– Мы имеем дело с серьёзными внешними и внутренними угрозами. Права, прописанные в Конституции, гарантируются государством, пока само государство не находится под угрозой. Основной закон является общим для миллионов граждан нашей страны. Каждый из этих людей живёт, руководствуясь личными, зачастую корыстными, интересами. Если мы оставим без внимания многочисленные случаи злоупотребления конституционными правами, то наша страна точно развалится, не дожидаясь прихода либералов к власти, — заявил автор законопроекта Олег Киришкин.

В Думе также отметили, что инициатива президента позволит сделать правовые отношения в нашей стране более гибкими.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Это оккупационные войска

07.12 / Мнение: Чависты победили на выборах в Венесуэле

15.09 / Лишившийся ног российский десантник первым в мире покорил Эльбрус одними руками

19.10 / Призраки и легенды Бутырской тюрьмы

11.07 / Профессор Алла Погожева рассказала, какие продукты могут привести к преждевременному старению

03.08 / “Маленькие пташки”: 5 причин посмотреть сериал с Джуно Темпл по мотивам эротических рассказов Анаис Нин

17.08 / Мнение: Неправды о русской истории

22.08 / Мнение: Маленькие мемуарные зарисовки

26.11 / “Я жив”: Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти

30.10 / Эрдогана проверят на причастность к поджогу собора Парижской богоматери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска