 

“Это большая утрата”: Путин о смерти Гафта

12.12.2020, 12:22, Разное

Валентин Гафт умер утром 12 декабря на 86 году жизни. Эта новость быстро дошла до Владимира Путина, который не один раз награждал артиста за заслуги.

По мнению президента, смерть Валентина Иосифовича – это “большая утрата для всей российской культуры”. В скором времени Путин направит близким артиста телеграмму.

Последней наградой, которую получил Гафт из рук президента, стал орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени. Вручение состоялось в марте 2016 года.
Ранее артиста награждали орденами “За заслуги перед Отечеством” II и III степени за многолетнюю творческую деятельность.

В 90-е годы Валентин Иосифович получил орден Дружбы, а также стал лауреатом Царскосельской художественной премии и театральной премии имени Смоктуновского. Звания заслуженного артиста РСФСР он удостоился в 1978 году, а народного – в 1984.

Напомним, церемония прощания с Валентином Гафтом состоится в театре “Современник” во вторник, 15 декабря. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище.



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