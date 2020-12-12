 

Ресторатор рассказала о неочевидных способах сэкономить на новогоднем застолье

12.12.2020, 13:22, Разное

В текущем году ситуация с подорожанием продуктов особенно обострилась. Даже на самые важные товары, такие как подсолнечное масло, хлеб и муку цены взлетели на 70%. Это вызвало беспокойство не только среди граждан, но и у представителей федеральных властей.

О происходящем уже высказались президент и премьер-министр России Владимир Путин и Михаил Мишустин. Генеральная прокуратура и сотрудники антимонопольных органов начали проверку во всех регионах страны, пообещав “решительную и принципиальную” реакцию на выявленные нарушения, в особенности – на случаи картельных сговоров.

Эксперты подсчитали, что в Новом году 2020-2021 праздничный стол обойдется россиянам в 10,5 тысячи рублей. Известный ресторатор Елена Мясникова перечислила несколько неочевидных способов уменьшить эту сумму.

В первую очередь Мясникова рекомендует заранее составить план покупок и не приобретать продукты спонтанно. Она советует обратить внимание на товары с большим сроком годности, поскольку их можно приобрести заранее. Специалист также отметила, что вопреки тенденции цены на мясо птицы снизились, а с помощью него можно разнообразить рацион и заменить некоторые ингредиенты в традиционных новогодних блюдах.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Россияне довольны своим материальным положением

14.07 / Путину золото больше не нужно?

26.10 / Мнение: В Чили отменили Конституцию Пиночета

24.09 / Мнение: Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

13.11 / Мнение: Что мы знаем о “Доминионе”?

17.11 / Незарегистрированные политические НКО могут признать иноагентами

23.11 / Ученые NASA нашли загадочные дыры во льдах Арктики

01.07 / Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020

30.07 / Медики назвали способы профилактики деменции с помощью продуктов питания

05.09 / Катастрофа, эйфория, пустота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска