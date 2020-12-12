Юлия Снигирь откровенно рассказала об отношениях с Евгением Цыгановым

12.12.2020, 13:20, Разное

Юлия Снигирь пребывает в браке с Евгением Цыгановым уже более года. Супруги воспитывают общего наследника Федора, который для артистки является первым ребенком, а для ее возлюбленного – восьмым.

Юлия Снигирь в интервью изданию «ОК» поделилась, в комментариях под постами в своем личном микроблоге в Instagram ей нередко доводилось читать высказывания подписчиков, что она якобы разрушила чужую семью. Актрисе очень неприятно, что кто-либо так думает, однако она понимает, такие слова могут писать женщины, боящиеся потерять свою семью, или те, кто уже ее потерял, и болезненно относятся к расставаниям. Избранница Цыганова старается оставлять подобные выпады в свою сторону без реакции. Она подчеркнула, почему то люди в их романтической истории видят лишь то, что актер «оставил семь раздетых и голодных детей». В то же время Цыганов прилагает все усилия, чтобы чаще видеться с наследниками, помогает им делать уроки, организовывает совместные выходные и способствует решению их проблем.