Семен Слепаков ответил на слухи о своей личной жизни

12.12.2020, 13:20, Разное

Популярный российский юморист и продюсер Семен Слепаков ответил на слухи, которые распространяются о его личной жизни. По словам комика, они часто с Гариком Харламовым пересылают друг другу статьи с различными сплетнями, чтобы посмеяться над ними.

В статьях зачастую рассказывается о личной жизни и профессиональной сфере. Когда-то Слепаков прочитал, что его отношения с Гариком Харламовым ухудшились из-за проблем на телеканале ТНТ, хотя на самом деле ничего подобного не происходило. Одно время из юмориста журналисты пытались сделать так называемого «махрового гея».

Когда-то Слепакову приписали интимную связь с коллегой по цеху Александром Реввой. Также распространялась информация, что комик пытался отбить его у юмориста Тимура Батрутдинова.

Сейчас Слепаков и Харламов смеются над слухами, которые то и дело появляются в Сети. У них уже сложилась добрая традиция отправлять друг другу подобные новостные сообщения.