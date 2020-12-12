 

Семен Слепаков ответил на слухи о своей личной жизни

12.12.2020, 13:20, Разное

Популярный российский юморист и продюсер Семен Слепаков ответил на слухи, которые распространяются о его личной жизни. По словам комика, они часто с Гариком Харламовым пересылают друг другу статьи с различными сплетнями, чтобы посмеяться над ними.
В статьях зачастую рассказывается о личной жизни и профессиональной сфере. Когда-то Слепаков прочитал, что его отношения с Гариком Харламовым ухудшились из-за проблем на телеканале ТНТ, хотя на самом деле ничего подобного не происходило. Одно время из юмориста журналисты пытались сделать так называемого «махрового гея».

Когда-то Слепакову приписали интимную связь с коллегой по цеху Александром Реввой. Также распространялась информация, что комик пытался отбить его у юмориста Тимура Батрутдинова.

Сейчас Слепаков и Харламов смеются над слухами, которые то и дело появляются в Сети. У них уже сложилась добрая традиция отправлять друг другу подобные новостные сообщения.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Wall Street Journal: В США резко возросло число случаев наблюдений НЛО

27.10 / Пульсоксиметр: что важно знать об этом приборе

07.07 / Позднесоветская Америка

23.09 / Мнение: Уйдет ли Европа с исторической сцены?

05.10 / Скандалы: У Алексея Ананьева нашли новые прегрешения

24.07 / Мнение: Строительные работы XIX века, Вторая мировая на языке геймеров и как мужик Сталину задолжал

11.10 / Татьяна Брухунова показала милое фото спящего сына Петросяна

22.09 / Скандалы: Шестой

22.10 / «Власти даже не думают о новых мерах помощи»

24.07 / В горле любительницы сашими поселился активный червь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска