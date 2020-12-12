Алена Водонаева назвала раздражающий недостаток бывшего мужа

12.12.2020, 13:20, Разное

Ведущая и блогер Алена Водонаева пояснила об одном из недостатков бывшего мужа Алексея Комова, который ее сильно раздражал. Ей не нравилось, что на каблуках она была выше избранника.

В ходе общения с подписчиками Алена Водонаева откровенно пояснила о своих прошлых браках. Рядом со вторым супругом Алексеем Комовым экс-участница проекта «Дом-2» чувствовала себя не совсем комфортно. Всему виной выступал его низкий рост.

О первом муже Алексее Малакееве Алена Водонаева тепло отзывается. Именно в браке с ним родился сын Богдан. Второе замужество знаменитость не может назвать счастливым. Она не раз говорила, что музыкант Алексей Комов не хотел развиваться вместе с ней. Избранник строил красивые планы, но ничего не сделал, чтобы воплотить их в жизнь.

Водонаева не исключает, что на проблемы, которые спустя время появились в отношениях, повлияло негативное восприятие внешности. В один момент ведущей стало некомфортно находиться в обществе собственного мужа.

Первому супругу, в свою очередь, Водонаева до сих пор благодарна. Она любит его как отца своего сына.