 

В Украине будут тестировать на COVID-19 всех пациентов с симптомами респираторных заболеваний – Минздрав

12.12.2020, 12:25, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт предоставления медицинской помощи в части тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге 12 декабря, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы обновили стандарт предоставления медицинской помощи в части тестирования. Я подписал соответствующий приказ, дал поручение, чтобы мы расширили перечень лиц, которых будут тестировать бесплатно, чтобы увеличить количество тестирований”, – сказал Степанов. 

По сего словам, сейчас мощности лабораторий, которые находятся в подчинении Минздрава, не загружены на 100%. 

“У нас сократилось количество людей, которые обращаются именно за тестированием (по данным Минздрава, на этой неделе число тестирований на коронавирус снизилось на 20% по сравнению с данными прошлой недели. – “ГОРДОН”). Каким образом мы расширили [перечень]? Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания – сразу нужно проводить ПЦР-тестирование человеку, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19″, – добавил министр. 

Он отметил, что Минздрав хочет увеличить число тестов до 1 млн в месяц, в том числе речь идет о быстрых тестах на антиген. 

До этого в Украине методом ПЦР тестировали пациентов с признаками коронавирусной болезни или с пневмонией. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 12 декабря подтвердили 885 тыс. случаев COVID-19, умерло почти 15 тыс. пациентов, выздоровело – 494 тыс. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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