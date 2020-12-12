За незнание Конституции россиян будут привлекать к административной ответственности

12.12.2020, 12:37, Разное

На специальном заседании Государственной думы, посвящённом Дню Конституции России, парламентарии в третьем чтении приняли законопроект, суть которого направлена на улучшение правовой грамотности граждан.

Для этого, по мнению думы, необходима постоянная проверка знаний населения по вопросом из Основного закона государства. Депутаты отмечают, что гражданам необходимо изучать обновлённую редакцию Конституции с поправками, принятыми на всероссийском референдуме 1 июля 2020 года.

– Нужно, чтобы каждый гражданин знал Конституцию. Самый действенный метод — ввести штрафы. Кому захочется терять деньги, если лучше просто выучить свои конституционные права? Депутаты Госдумы всегда заботятся о гражданах. Мне даже удивительно, что столь велик процент тех, кто Конституцию не читал, ведь так много людей пришли на избирательные участки 1 июля или проголосовали онлайн. Они же точно знали за что именно голосуют, — пояснил сенатор Андрей Клишас.

В соответствии с документом, будут созданы патрули, состоящие из одного представителя конституционной инспекции и одного полицейского (казака — в Краснодарском крае), которых наделят полномочиями останавливать на улице прохожего на своё усмотрение и задавать ему вопросы по содержанию Конституции. Прежде всего, экзаменующимся предстоит ответить на вопрос о номере статьи Основного закона и её содержании.

Если ответ покажется инспекторам неубедительным, гражданин будет привлечён к административной ответственности. Сумма штрафов за правонарушение составит от 2000 до 5 000 рублей, которые решение суда могут быть заменены 48 часами общественных работ.

От проверок знаний будут освобождены сотрудники силовых органов, военнослужащие, священнослужители, депутаты Госдумы, пенсионеры в возрасте 80 лет и люди, предоставившие справки о наличии маразма, дебильности или амнезии.