Цены на самые важные продукты в России взлетели на 70%: Генпрокуратура начала проверку

12.12.2020, 12:28, Разное

Ситуация докатилась даже до первых лиц государства. На одном из совещаний президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на некоторые продукты попросту невозможно списать на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, поскольку многие из них производятся внутри страны. А премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил в произошедшем федеральные ведомства – ФАС, Минпромторг и Минсельхоз. Глава правительства считает, что эти органы попросту “недоглядели” за процессом и недооценили риски и поручил им разработать предложения по выходу из ситуации.

Более точные причины скачка цен взялась расследовать Генеральная прокуратура России. В ведомстве отметили, что такие важные продукты, как подсолнечное масло, мука, хлеб и сахар подорожали на целых 70%. Специалисты считают, что основания для такого роста цен нет.

В Генпрокуратуре добавили, что проверка будет проходить во всех регионах страны, в ней будут задействованы, в том числе – антимонопольные органы. Представители ведомства подчеркнули, что вслед за выявленными нарушениями последует “решительная и принципиальная” реакция. Особенно жесткое наказание при этом грозит участникам картельных сговоров.