 

Медики назвали вред ежедневного употребления свеклы

12.12.2020, 12:26, Разное

Медики рассказали, какой вред может быть причинен организму в случае ежедневного употребления свеклы. Есть этот овощ можно только при отсутствии противопоказаний, суточная норма не должна превышать 250 граммов.
Свекла имеет массу полезных свойств, но в то же время может нанести вред организму. Овощ улучшает работу ЖКТ за счет пектина, подавляющего вредные бактерии. На слизистую оболочку пищеварительного органа оказывается обволакивающий эффект.

Свеклу полезно есть и людям, которые страдают повышенным давлением. Пищевые нитраты, находящиеся в составе, провоцируют расширение кровеносных сосудов, поэтому улучшается кровоток.

За счет содержания бетанина свекла защищает организм от развития онкологии. Кроме того, организм насыщается магнием, железом, фолиевой кислотой.

В то же время потребление корнеплода может вызвать и вред. В овоще содержится много сахара, поэтому он обладает высоким гликемическим индексом. С большой осторожностью свеклу можно есть людям, которые страдают сахарным диабетом, поскольку повышается уровень глюкозы в крови. К тому же овощ содержит много щавельной кислоты, а она негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему.



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