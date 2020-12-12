Диетологи рассказали, что должно стоять на новогоднем столе

12.12.2020, 12:26, Разное

Диетологи рассказали, какие блюда нужно ставить на новогодний стол. Зачастую на нем присутствует жирная и соленая еда, но ее важно разбавлять овощными салатами.

Если праздничное застолье начать с овощей, то человек впоследствии съест меньше вредной пищи. Зачастую на Новый год люди готовят что-то вкусное, но некоторые блюда нужно ограничить. Употребляя свежие овощи, человек получит насыщение. Наряду с поеданием различной пищи важно соблюдать меру в распитии алкоголя.

В этом году у россиян не будет возможности отправиться в ресторан или же на массовое мероприятие. Однако праздник получится по-настоящему теплым и семейным. На новогоднем столе важно обеспечить разнообразие при ограничении количества соленых, сладких и жирных продуктов, например, колбасы.

В жаркое, которое обычно готовится на празднике, присутствует много жира, поэтому его нужно есть немного. Не стоит увлекаться и солеными закусками. На столе в обязательном порядке должны присутствовать фрукты.

Избыточную соль из селедки можно убрать путем вымачивания ее в воде или же молоке. На стол нужно ставить салаты, заправленные сметаной или же оливковым маслом. Мясо или же рыбу рекомендуется готовить на гриле или же в духовке.

Чтобы не появлялись отеки, перед праздниками нужно ограничить потребление соли. Люди с избыточным весом должны есть как можно меньше углеводов.