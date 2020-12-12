 

«Непышное декольте»: Нагиев дал оценку внешности Полины Гагариной

12.12.2020, 12:26, Разное

Ведущий Дмитрий Нагиев оценил внешний вид популярной российской певицы Полины Гагариной. В рамках шоу проекта «Голос» он совершил неожиданный выпад по отношению к артистке, заявив, что она является обладательницей непышного декольте.
Когда представители команды Полины Гагариной выступили, Нагиев сделал предположение, что артистке будет тяжело прощаться с кем-то из конкурсантов. Он заявил, что нужно «взрыднуть в непышное декольте» Гагариной. Артистка улыбнулась, но попросила ведущего больше так не говорить. Гагариной обидно слышать подобные слова от Нагиева. После этого он сразу же исправился, заявив об обратном.

На съемках Полина Гагарина появилась в эффектном черном платье с бежевыми вставками. Наряд с объемными рукавами подчеркивал ее грудь и длинные ноги.



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