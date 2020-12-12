Названы дата и место похорон Валентина Гафта
12.12.2020, 12:20, Новости дня
Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, скончавшегося в субботу, похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил источник, знакомый с близкими актера.
«Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря», – передает сообщение источника ТАСС.
Дату и место похорон артиста подтвердил художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжков. Он также сообщил, что прощание с Гафтом состоится 15 декабря в театре.
«Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре», – сказал худрук.
Между тем председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в столице могут установить памятную доску Гафту.
«Как только к нам обратятся с предложением о памятной доске, мы сразу же его рассмотрим. Я лично его поддержу», – сказал он, отметив, что смерть Гафта – невосполнимая утрата.
Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство.
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