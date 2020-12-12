Мнение: Помидорные войны неприятны, но неизбежны

12.12.2020, 12:20, Разное

Российская Федерация вступила в очередную плодоовощную войну на территории постсоветского пространства. Россельхознадзор нашел вредителей в азербайджанских яблоках и помидорах, многочисленные требования к Баку разобраться с ситуацией не привели ни к какому результату, поэтому, как говорится в заявлении ведомства, «в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения».

Некоторые россияне, впрочем, уверены, что вредители сидят не в азербайджанских продуктах, а в российских кабинетах – в частности, в Россельхознадзоре. Запрет на ввоз азербайджанских помидоров (а на них приходилось почти 30% всего томатного импорта в РФ) объясняют политическими причинами – и считают, что такое поведение Москвы безответственно.

И дело не только в том, что РФ не имеет права использовать доступ к своему рынку как инструмент давления во внешней политике, что подрывает ее репутацию как бизнес-партнера. Некоторым соотечественникам очень не нравится, что такие вот политические порки делаются за счет простых россиян. Что бы ни говорили об импортозамещении и о способности российских производителей заместить азербайджанскую продукцию, очевидно, что цены на томаты в РФ в ближайшие дни вырастут. Аккурат перед новогодними праздниками.

Определенная правда в этих претензиях, конечно, есть. Россельхознадзор действительно стал структурным подразделением российской дипломатии, вводя продовольственные санкции против стран, совершавших недружественные поступки в адрес РФ. Под его карающую длань попадали Грузия, Молдавия, Турция, Украина, Белоруссия (в моменты, когда Александр Лукашенко в своем хамстве пересекал все возможные красные линии), Латвия, Литва, Эстония, а также весь Евросоюз.

Все они за свое поведение лишались доступа к российскому рынку – и что в этом плохого? Доступ на рынок был и будет элементом внешней политики. Хочешь зарабатывать в стране – изволь относиться к ней с уважением (не подчиняться, а именно относиться с уважением). Не хочешь – скатертью дорожка. Так поступали многие страны – и РФ просто следует успешным примерам.

И очень хотелось бы, чтобы им следовало прежде всего российское гражданское общество. Чтобы люди, которые возмущаются притеснением русских в Прибалтике и на Украине, перешли от слов к делу и сами не покупали шпроты и продукцию Незалежной. Чтобы бизнесмены отказались использовать прибалтийские порты в транзите и освободили Украину от «оккупационного» российского капитала. Но пока обществу гражданского сознания не хватает, поэтому в дело со своими запретительными мерами вступает государство. И эти меры обычно очень приземляют витающих в облаках русофобии соседей.

Вспомним Грузию. Когда Москва в 2006 году запретила импорт грузинского вина, тогдашний министр обороны гордой кавказской страны Ираклий Окруашвили признался в фактах поставки грузинскими виноделами некачественной продукции в РФ («так как в РФ продались бы даже, прошу прощения за это выражение, фекальные массы») и заявил, что грузинское вино с радостью примут в Европе.

Однако очень быстро выяснилось, что грузинское вино никому в Европе не нужно – они просто привыкли пить свое, и для них грузинские бренды ничего не значат. Обещания Киева компенсировать братьям по цветной революции из Грузии потерю российского рынка так и остались обещаниями. Грузинский виноград гнил на виноградниках, и когда Москва в рамках нормализации отношений с Тбилиси снова вернула тамошнее вино на российский рынок, местные были счастливы, а власти резко поубавили градус русофобии.

Да, с Тбилиси все равно случился скандал в связи с действиями вокруг депутата Сергея Гаврилова (когда приехавший на международную конференцию в Грузию российский политик сел по приглашению властей в кресло спикера парламента, что вызвало яростную реакцию тамошней оппозиции). Однако санкции против грузинского вина не возобновили – по словам замминистра иностранных дел Григория Карасина, против выступил президент Владимир Путин.

Вот и сейчас российские власти надеются, что помидорные санкции, введенные против Азербайджана (а томаты, напомним, являются основным товаром в сельскохозяйственном экспорте страны, и значительная их доля идет именно в Россию) отрезвят руководство Баку. Донесут до президента Ильхама Алиева и его друзей возможные последствия нарушения обязательств, которые азербайджанский лидер взял перед российским лидером. Обязательств не совсем публичных – ведь санкции, скорее всего, ввели потому, что Азербайджан как победитель в Карабахском конфликте решил пересмотреть какие-то закулисные договоренности с Москвой (по вопросу статуса НКР, транзитного коридора в Нахичевань или размещению турецких войск в Карабахе). Если же не донесут – то, возможно, придется принимать более жесткие меры, и тогда Алиев помидорами не отделается.

А у нас цены на помидоры, конечно, вырастут. Однако, во-первых, мы не должны забывать, что являемся частью государства, и что враждебные действия против нашей страны являются и действиями против нас самих. Гражданство – это как брак, то есть, и в горе, и в радости.

Во-вторых, если государство и бизнес будут работать грамотно и в тандеме, использовать санкции для роста импортозамещения, то временные трудности на рынке создадут хорошие условия для увеличения объемов на нем отечественной продукции. А значит, к усилению продовольственной безопасности и увеличению доходов россиян.

В конце концов, при таких больших пространствах и дешевой электроэнергии сам Бог велел развивать тепличные хозяйства. Бананы в них, конечно, не вырастишь – но помидоры вполне.