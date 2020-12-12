 

В Совфеде резко ответили на призывы украинского дипломата «забрать Крым силой»

12.12.2020, 12:20, Новости дня

Предложение забрать у РФ Крым путем военного вмешательства мог озвучить только человек, находящийся не в себе, сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова экс-посла Украины в Белоруссии Романа Бессмертного.

«Мне кажется, что у него какое-то обострение. Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог», – цитирует Джабарова RT.

Как отметил член Совфеда, такие идеи рождаются у людей «потерявших реальное восприятие мира». Он подчеркнул, что забрать Крым Украина сможет только тогда, когда «Россия исчезнет с политической карты мира», чего «никогда не будет».

Напомним, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный предложил отобрать у РФ Крым военным путем. По его словам, Украина должна отселить из Крыма всех, «кто лоялен», после чего «заняться построением армии, оборонного комплекса и планированием военных операций» для того, чтобы забрать полуостров.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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