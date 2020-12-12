Мнение: Побочки американской вакцины

12.12.2020, 12:18, Разное

Как минимум четверо испытателей вакцины от Пфайзера получили в качестве бонуса к антителам паралич Белла — редкое заболевание, которое перекашивает больному половину лица. Я не прикрепил фотографию к посту, чтобы не портить вам субботу, однако желающие могут посмотреть на этот неприятный эффект вот здесь:

https://twitter.com/o_rips/status/1336873007151603714

К счастью, паралич Белла со временем проходит у большинства пациентов, так что мы можем надеяться, что и у этих четверых волонтёров всё будет в итоге в порядке. Вместе с тем, как выяснилось, шансы получить паралич от вакцины Пфайзера — один на пять тысяч. Если эту вакцину вколят двум третям американцев, паралич получат 400 тысяч (!) из них.

Регулирующие органы уже заявили, что ничего страшного тут нет, что побочки в целом терпимы, и что вакцина в целом вполне пригодна к массовому применению. В Великобритании уже начали ковровую вакцинацию граждан:

https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/

Теперь открываем, допустим, «Новую газету» и читаем там горячую историю журналиста, который привился российской вакциной. Заголовок крупными буквами гласит: «Я привился “Спутник V”. Утром стало плохо»:

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/07/88264-ya-privilsya-vaktsinoy-sputnik-v-utrom-pochuvstvoval-sebya-ploho-onlayn-o-reaktsii-organizma-na-vaktsinu-ot-covid-online

Если вчитаться, становится ясно, что у журналиста поднялась температура, он плохо спал ночью, потом всё прошло. А если не вчитываться, если просто пробежать глазами статью и многочисленные перепосты статьи, складывается совсем другое впечатление: вколол русскую вакцину и чуть не откинул коньки, а может быть, судя по траурному оформлению новости, и откинул.

Излишне пояснять, что про паралич Белла после вакцины Пфайзера наши СМИ рассказывали куда как менее охотно. Обычный потребитель новостей получил привычную неприглядную картину происходящего: ядовитая русская вакцина убивает и калечит, целебная западная вакцина надёжно защищает от коронавируса. Итоги ударной работы журналистов мы уже наблюдаем в Москве: вакцина есть, но народ не идёт на вакцинацию, так как боится вакцины больше, чем ковида.

Крайне некрасивая ситуация, которую мы считаем нормальной только потому, что российские СМИ действуют подобным образом уже давно. Впрочем, с другой стороны, нам ещё повезло. В США четвёртая власть не только вредит потихоньку родной стране, но и активно участвует в государственном перевороте, замалчивая информацию о масштабной фальсификации выборов и о многочисленных преступлениях представителей глубинного государства.