“Президент не может выйти из роли”. Рябошапка заявил, что Зеленского устраивает ситуация со скандалом вокруг Татарова

12.12.2020, 12:07, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен в деталях расследуемого Национальным антикоррупционным бюро дела, в котором, вероятно, фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, считает бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Он заявил об этом в эфире “Радіо Свобода” 11 декабря.

Комментируя тот факт, что Венедиктова сменила группу прокуроров в уголовном производстве о взятке за получение недостоверной экспертизы по делу о хищении средств Нацгвардии, Рябошапка отметил, что алгоритм ее действий “однозначный и очевидный”.

Журналистка заметила, что НАБУ из-за этого обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении еще одному фигуранту дела. Она спросила, не похоже ли, что в Офисе генпрокурора пытаются “прикрыть” сотрудников ОП от уголовных производств.

“Так оно и выглядит. И это не первая такая история. […] Другого просто быть не может. Нет просто другого смысла в этих действиях. Если генеральный прокурор ночью меняет группу прокуроров, процессуальных руководителей – тут может быть только одна цель. И к сожалению, президент это тоже видит, но мы не видим никакой публичной реакции от него. Президент продолжает играть в свою игру, он все-таки всю жизнь был актером и никак не может выйти из этой роли, находясь даже на посту президента. Он постоянно играет и пытается создать картинку для нас, но в то же время его действия свидетельствуют совершенно о другом”, – сказал Рябошапка в ответ.

По его словам, такая же ситуация была во время конституционного кризиса.

“Якобы были решительные реакции, но на самом деле не было принято никаких действий для выхода из кризиса. И здесь так же: президент не может не владеть такой информацией. Он владеет. Я думаю, он достаточно знает даже о доказательствах, которые в этом производстве, но он не делает ничего. Это означает, что его это устраивает”, – добавил экс-генпрокурор.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих “экстремистами”.

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

В декабре СМИ сообщили, что он, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сам Татаров отрицает свою причастность к преступлению и считает, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

По данным НВ, Татаров останется на своей должности, несмотря на скандалы.