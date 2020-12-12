Названа причина смерти Валентина Гафта

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12.12.2020, 12:12, Новости дня

Советский и российский актер Валентин Гафт скончался от осложнений, вызванных инсультом. Об этом пишет издание “Медуза”.

Агентство ТАСС, ссылаясь на источник в сфере культуры, пишет, что актер будет похоронен 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с Гафтом пройдет в тот же день в театре “Современник”.

Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

Гафт родился в Москве в 1935 году. Играл в театре и кино с середины 1950-х годов. Он снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в лентах “Гараж”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “О бедном гусаре замолвите слово”, “Чародеи” и других.

В августе 2019 года актер перенес инсульт. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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