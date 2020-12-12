 

Призыв Путина сдержать рост цен на продукты взбудоражил мировые рынки

12.12.2020, 12:08, Новости дня

В РФ президент Владимир Путин, а затем и премьер-министр Михаил Мишустин потребовали, чтобы правительство обуздало резкий рост цен на основные продукты питания. Как отмечает Bloomberg, эти заявления, означающие перспективу государственного вмешательства, вкупе с введением новых пошлин и квот на экспорт потрясли мировые рынки.


Reuters

Россия потрясла агропродовольственный рынок угрозой правительственного вмешательства, пишет Bloomberg. 

 

Как напоминает издание, недавно президент Владимир Путин поднял вопрос резкого повышения цен на основные продукты питания, вроде хлеба и подсолнечного масла, и потребовал, чтобы российское правительство предприняло сдерживающие меры. Схожую точку зрения выразил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который призвал торговые сети, производителей и экспортёров «не наживаться на людях». «В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», — подчеркнул премьер-министр. 

 

По данным Bloomberg, российские власти уже рассматривают перспективу введения пошлины на экспорт пшеницы в дополнение к озвученному ранее предложению о временной квоте в следующем году. 

 

Как обращает внимание ресурс, РФ уже прибегала к подобным мерам, каждый раз оказывающим большое влияние на рынок. Так, для борьбы с ростом цен на продукты питания Москва вводили пошлины на экспорт пшеницы в 2007 году, а в 2010-м из-за неурожая и вовсе объявила временный запрет на продажу зерна за рубеж. В обоих случаях предпринятые шаги спровоцировали рекордный рост цен на пшеницу на международном рынке.

 

Пока неясно, как новые пошлины отразятся на поставках, отмечает Bloomberg. Предложенная квота на экспорт была достаточно высокой, поэтому обычному ритму торговли особо не препятствовала. В то же время российские власти усиливают контроль и над экспортом семян подсолнечника, вводя новые пошлины. 

 

Ресурс напоминает, что в ноябре продовольственная инфляция в РФ выросла до 5,8%. Цены на пшеницу на международном рынке также растут на фоне повышенного спроса в Китае и сокращения предложения. После заявлений президента Путина заметно подорожали фьючерсы на пшеницу, в экспорте которых лидирует Россия. 

 

Как прокомментировал Мэтт Аммерманн, специалист по управлению в сфере товарных рисков компании StoneX, «комментарии Путина создают долю неопределённости в этой области» — и рынок очень остро на это реагирует. По мнению старшего аналитика Rabobank International Карлоса Меры, обильный урожай пшеницы в этом году в РФ и достаточно расслабленная квота пока не дают поводов для беспокойства относительно будущих поставок, однако замечания Путина и Мишустина говорят о том, что правительственное вмешательство в рынок не стоит списывать со счетов. 



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