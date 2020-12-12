Французские власти пожертвовали Новым годом ради карантина

12.12.2020, 12:08, Новости дня

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в четверг, что эпидемические показатели во Франции недостаточно снизились для снятия карантина по заранее представленному плану, пишет Le Parisien. В частности, вводимый в стране комендантский час снимут в канун Рождества, но не в новогоднюю ночь. Кроме того, театры, музеи и спортивные арены, которые уже готовились к скорому открытию, останутся закрытыми ещё на три недели.



Reuters

«Конец года без праздников», — констатирует Le Parisien. В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ввиду отсутствия улучшения эпидемиологической ситуации в стране выход из карантина будет проходить не так, как ожидалось ранее. «Глотком свежего воздуха» станет тем не менее возможность передвигаться по всей стране, отсутствие пропусков в дневное время и снятие комендантского часа в канун Рождества, отмечает издание.

Однако премьер-министр всё же требует от французов дополнительных усилий, поскольку «партия далеко не выиграна». Комендантский час будет действовать с 20 часов (а не с 21 часа, как планировалось) до 6 часов утра — в том числе и в новогоднюю ночь. Музеи, кинотеатры, театры, спортивные арены и цирки, которые уже готовились к открытию, останутся закрытыми ещё на три недели.

«Принятие этого решения было для нас особенно болезненным», — подчеркнул глава правительства. Кастекс сознаёт, что «эти меры могут быть плохо восприняты или неправильно поняты», однако для него речь идёт о том, чтобы сделать всё для снижения риска третьего карантина в ближайшие месяцы.

Как пишет le Parisien, решение сделать исключение на Рождество, подчеркнув отличие этого католического праздника от Нового года, не было очевидным. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета обороны. «Рождество занимает особое место в нашей жизни и в наших традициях», — считает премьер-министр, который при этом значительно больше озабочен празднованием Нового года. «Рождество празднуется в более тесном формате, это не вечеринка всю ночь напролёт. И привязанность к нему гораздо сильнее, чем к новогодней ночи», — объясняет приближённый главы правительства. Как добавляет советник одного из министерств, необходимо было «дать французам клапан». Тем не менее есть риск, что молодые люди, особенно тяжело пережившие этот кризис, снова обвинят правительство в перевороте.

Тех, кто попытается нарушить правила, предупреждают: соблюдение комендантского часа «будет строго контролироваться», как и «несанкционированные митинги и незаконные вечеринки». Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, само присутствие которого во время официального заявления задало тон посланию правительства.

При этом между строк читался вечный вопрос о приемлемости мер властей, замечает газета. Сам Кастекс заявил об укоренении среди французов «усталости» от ограничений, недоверия и сопротивления им. О своём гневе и чувстве несправедливости говорят, в частности, деятели культурной сферы — отсутствие на пресс-конференции министра культуры Розлин Башло было особенно заметно, пишет Le Parisien.