Володин поздравил россиян с Днем Конституции

12.12.2020, 11:34, Разное

Принятые на всероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки к Конституции определили новый этап развития нашей страны как суверенного, демократического, правового и социального государства, где высшая ценность – человек и его благополучие, сказал Володин.

“Наша общая задача – в полной мере реализовать потенциал Конституции для защиты интересов российских граждан, использовать заложенные в ней возможности для движения России вперед””, – говорится в поздравлении спикера.

Конституция России принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Она провозгласила формирование новой системы государственно-политического устройства и подвела черту под советским периодом в истории нашей страны. Конституция состоит из преамбулы и двух разделов. Первый включает девять глав и 137 статей, второй – девять пунктов, содержащих заключительные и переходные положения

Спустя 27 лет, 1 июля 2020 года, прошло голосование по поправкам к Конституции. Явка составила почти 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших. Поправки повысят уровень жизни граждан и сделают страну сильнее, уверен Вячеслав Володин.