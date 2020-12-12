 

«Утренний» стакан воды может вызвать рак

12.12.2020, 11:32, Разное

Выпитый стакан воды утром может в ряде случаев провоцировать рак. Сразу после пробуждения пить жидкость полезно, но важно соблюдать определенные правила.
Многие не задумываются о том, как нужно употреблять воду натощак. Если это делать неправильно, стакан жидкости может оказаться так называемой «бомбой замедленного действия». Если выпить слишком много воды, то будет разжижаться кровь. Это, в свою очередь, чревато дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

Важно следить за температурой воды. Если жидкость слишком холодная, то в ЖКТ могут появиться дискомфортные ощущения. Горячая вода, в свою очередь, нередко травмирует пищевод, ее употребление провоцирует онкологические заболевания. Идеальным вариантом является употребление жидкости комнатной температуры.



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