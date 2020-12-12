Надежда Грановская призналась, что хотела уменьшить грудь

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12.12.2020, 11:32, Разное

Певица Надежда Грановская призналась, что в определенный период жизни она хотела уменьшить свою грудь. Экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что стеснялась большого бюста.
Когда Надежда Грановская набрала вес, то заметно выросла и грудь. Артистке было очень некомфортно жить с таким бюстом. Кроме того, начались боли в плечах, спине и шейном отделе. Знаменитость понимала, что предстоит очень серьезная операция.

Со временем певица отказалась от оперативного вмешательство. Она постепенно похудела, поэтому проблема разрешилась. В целом Грановской всегда нравился ее внешний вид. С 12 лет артистка занималась танцами, поэтому имела хорошо сложенное тело. В целом в приоритете для Грановской никогда не стояла внешность. Для нее было главным то, чем она занимается по жизни.

Напомним, что Надежда Грановская покинула группу «ВИА Гра» в 2002 году, поскольку забеременела. Через месяц после родов артистка вернулась в коллектив. В 2006 году знаменитость снова объявила об уходе, но спустя три года стала его участницей. Окончательно из женского трио Грановская ушла в 2011 году, когда узнала о второй беременности.



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