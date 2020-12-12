Скончался актер Валентин Гафт

12.12.2020, 11:32, Разное

Советский и российский актер Валентин Гафт скончался в возрасте 85-ти лет.

Информацию о кончине Валентина Гафта подтвердила его супруга Ольга Остроумова. О подробностях случившегося пока ничего не сообщается.

Известно, что Валентин Гафт перенес инсульт. В сентябре появилась информация о том, что актер проходит реабилитацию в одном из столичных центров. Сын знаменитости говорил, что у отца нарушена речь. Две недели назад, отвечая на вопросы журналистов, Остроумова заявляла, что самочувствие Гафта – стабильное.

Гафт построил успешную карьеру актера. Он играл в театре «Современник» и параллельно снимался в кино. На его счету множество почетных наград.