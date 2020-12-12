Были ли любовниками Распутин и царица Александра?

12.12.2020, 11:35, Разное

Образ сибирского крестьянина Григория Распутина давно стал достоянием не только истории, но и массовой культуры. На 2021 год, например, запланирована премьера очередного блокбастера, в котором Распутин предстанет суперзлодеем, противостоящим храбрым британским агентам. Что бы ни говорили, но «святой старец» победил время…

Оценки личности и политической роли Распутина со стороны исследователей варьируются в крайне широком диапазоне. Если для составителей Большой советской энциклопедии он был авантюристом-эротоманом «под маской религиозного фанатика», то сегодняшние публицисты монархического толка видят в Распутине святого старца-мирянина, искреннего друга Николая II и его семьи.

Так или иначе, газетные разоблачения «распутинщины» во многом способствовали катастрофическому падению авторитета династии Романовых в начале XX века. При этом либеральная печать практически без каких-либо доказательств выдвигала «козырное» обвинение: о том, что Распутин якобы был любовником царицы Александры Фёдоровны при попустительстве её мужа.

Целитель при царском дворе

Многочисленные слухи об интимной близости Александры Фёдоровны и Григория Распутина обрели законченную форму в политических карикатурах. Сначала это были листовки, которые разбрасывали немцы на фронтах Первой мировой войны, затем аналогичные рисунки стала печатать и русская пресса, особенно после Февральской революции. По уровню непристойности эти карикатуры не уступали публикациям современного журнала Charlie Hebdo. На одном из рисунков Распутин изображён лапающим обнажённую грудь царицы, на другом они выходят вдвоём из бани. Ещё одна карикатура показывает, как Распутин держит голую Александру Фёдоровну на руках, а царь Николай II в это время сидит рядом на горшке. В 1918 году некий автор Херсонский опубликовал в Петрограде «Сказку о царе-дураке, о царице-блуднице и о Гришке — распутной шишке». Аналогичные темы муссировались тогда в многочисленных спектаклях и полуэротических кинофильмах.

Исключительное положение Распутина рядом с царской семьёй было настолько необычным для русской истории, что в непристойную версию верили многие — от низов до верхов общества. Утончённая Зинаида Гиппиус, например, незадолго до убийства Распутина писала о нём следующее: «Сам же Гриша правит, пьёт и фрейлин еб…т. И Фёдоровну, по привычке». Учитывая близость Гиппиус к фрейлине Анне Вырубовой, многие принимают её слова за чистую монету. Однако, скорее всего, поэтесса, питавшая неприязнь к самодержавной власти, просто пересказывала околодворцовые сплетни.

Общение царской семьи с Распутиным продолжалось с 1905 года до самого убийства «старца» в 1916 году. Когда у годовалого царевича Алексея началось тяжёлое кровотечение, жившие в Петербурге княгини Стана (Анастасия) и Милица Черногорские предложили позвать известного им «Божьего человека» Григория. О нём в столице уже несколько лет ходили толки как о подвижнике, прозорливце и чудотворце из Сибири.

Царь и царица не разочаровалась в новом знакомом. По воспоминаниям свидетелей, состояние больного цесаревича резко улучшилось сразу после того, как Распутин помолился у его постели. «Старец» 10 минут стоял на коленях рядом с ребёнком, а когда закончил молитву, цесаревич, отзываясь на его слова, тут же открыл глаза.

«Я не могла поверить своим глазам. Мальчик был не просто жив, но, более того, он был здоров. Он сидел в постели, жар спал, глаза были ясными и сияющими, не было и никаких признаков опухоли на ноге», — писала об этом случае великая княгиня Ольга Александровна.

Известно множество других эпизодов, когда врачи лишь разводили руками, и только помощь «сибирского странника» снимала приступ гемофилии у Алексея Николаевича. Больше всего современников удивляло то, что иногда Распутину достаточно было прикоснуться к цесаревичу — и тому сразу же становилось лучше.

Учёные предполагают, что Распутин лечил гипнозом. Практикующим гипнотера-певтам действительно удаётся останавливать приступы гемофилии. Однако под это объяснение подходят явно не все случаи. Во время первого визита Распутина Алексей Николаевич был слишком мал, чтобы подвергнуться гипнозу в классическом виде. Секретарь Распутина Арон Симанович лично наблюдал проявления загадочной «силы» «старца», но не отождествлял её с гипнозом или «магнетизмом».

Уверовав в Божий дар Григория Распутина, царская семья относилась к нему не только как к целителю, но и как к духовному наставнику. Беседы с ним обычно проходили в доме Анны Вырубовой. Николай II в дневниковых записях называл Распутина «Божьим человеком» и «отцом Григорием». Впрочем, царь, в отличие от Александры Фёдоровны, виделся с Распутиным достаточно редко.

А было ли «распутство»?

Если Александра Фёдоровна была всего лишь «духовным чадом» Распутина, то откуда появилась версия об их плотской связи? Ответ, возможно, кроется в необычном характере религиозности сибирского «старца».

Распутин не был шарлатаном, он действительно занимался духовными поисками. По мнению дочери Распутина Матрёны, её отец «стремился к святости» и иногда приближался к ней в периоды «молитвенного экстаза». Однако в его духовной жизни была, по-видимому, и «сексуальная» составляющая. Не случайно знаменитый философ Серебряного века Василий Розанов, чьё внимание всегда было заострено на вопросах половой жизни, чувствовал свою близость к Распутину. Как считал Розанов, Распутин принёс в Россию «христианство без аскетизма, без воздержания».

В этом отношении интересно свидетельство бывшего друга Распутина, расстриженного иеромонаха Илиодора (Труфанова). Несмотря на то что его книгу «Святой черт. Записки о Распутине» трудно назвать объективным источником, в ней звучит прямая речь Распутина, которую нельзя толковать только как проявление «разврата» или «сладострастия».

«Я бесстрастен. Бог мне за подвиги дал такой дар. Мне прикоснуться к женщине, али к чурбану — всё равно. Хочешь знать, как я этого достиг? Вот как! Я хотение направляю отсюда, из чрева, в голову, в мозги; тогда я неуязвим», — якобы рассказывал Распутин.

Интересно, что похожие практики «сублимации» встречаются в восточных религиях, например в даосизме, к которому были близки рассуждения того же Розанова.

Православие учит о том, что вожделение, как одна из трёх фундаментальных естественных «сил души», должно быть, в конечном счёте, направлено к Богу. Ветхозаветная брачная Песнь песней считается выражением сокровенной любви Христа и Церкви. Однако святые отцы православия никогда не позволяли себе говорить о подобных вещах в таких грубых формах, как Распутин. Тем более вызывает отторжение переданный далее Илиодором рассказ о том, как Распутин «освобождал женщин от страстей», возлежа с ними в голом виде (без совокупления) и совместно посещая баню.

Ортодоксальное христианство с первых веков отрицало «сексуальные» практики. Апостол Иуда (не Искариот) в соборном послании критиковал еретиков, которые, по его словам, «растлевают» себя тем, что знают «по природе, как бессловесные животные». Такие люди, по свидетельству апостола, обращают «благодать Бога нашего в повод к распутству». Согласно толкованию святителя Луки Крымского, Иуда говорил о практиковавшихся античными гностиками ночных радениях, которые заканчивались «свальным грехом». На Руси тем же самым занимались сектанты-хлысты. Именно в связях с хлыстами церковные власти подозревали Распутина — по этому поводу дважды проводилось расследование (в 1907 и 1912 годах).

Итальянский философ-эзотерик Юлиус Эвола в своей книге «Метафизика пола» рассматривал учение хлыстовства и практику Распутина как единое целое.

«В поведении этого человека, о котором так много говорят, сохранилось много следов мистического оргиазма», — писал Эвола.

Но Распутин необязательно был практикующим хлыстом. Для его духовной жизни достаточно было мистического толчка, возможно, полученного как раз во время хлыстовских радений. В дальнейшем Распутин обратился к православию. Его книги «Житиё опытного странника» и «Мои мысли и размышления» выдают глубокое знание Распутиным святоотеческой и духовной литературы.

Как писала дочь Распутина, её отец был «пропитан жизнью». Неудивительно, что он, подобно ветхозаветным праведникам, порой не справлялся с плотскими желаниями. Имея в деревне законную жену Прасковью Фёдоровну, в Петербурге он приглашал к себе проституток и проводил время в обществе шансонеток (о чем стало известно Чрезвычайной следственной комиссии при Временном правительстве).

При этом стоит учитывать, что вокруг имени Распутина велась настоящая «информационная война». Некоторые наиболее эпатажные выходки «чёрного монаха», например «голый» дебош в ресторане «Яр», могли быть в действительности устроены его двойником, которого использовали враги царской семьи. О том, что «лже-Распутин» существовал, свидетельствовал, к примеру, граф Дмитрий Граббе. Он видел двойника Распутина в доме князя Михаила Андроникова, скандально известного в те годы гея-авантюриста.

Просто друг

Все вышесказанное свидетельствует, что Распутин, несмотря на способности к целительству, отнюдь не был святым в традиционном смысле слова. Но готова ли была Александра Фёдоровна, подпав под обаяние «сибирского странника», согрешить с ним или хотя бы раздеться, подобно его великосветским поклонницам? Ведь злые языки утверждали, что Распутин якобы демонстрировал фотографию с обнажённой царицей. Саму же Александру Фёдоровну окружающие считали экзальтированной особой. По мнению историка Константина Грюнвальда, за «надменной» и «неприступной» внешностью императрицы скрывалась «исключительно страстная натура».

Однако, скорее всего, плотская связь между Александрой Фёдоровной и целителем, помогавшим её больному сыну, — всего лишь выдумка врагов самодержавия.

Во-первых, Николай II, вопреки устоявшемуся о нём мнению, не был столь уж безвольным человеком, во всём потакавшим жене. Когда до царя дошли слухи о безнравственном поведении Распутина, он поручил агентам охранки установить слежку за «старцем». Как утверждает историк и публицист Олег Платонов, никаких компрометирующих фактов при этом установлено не было.

Во-вторых, сам Распутин, даже если и имел какие-то соблазны по отношению к царице, не пошёл бы на подобный риск. Он дорожил доверием царской четы, называя их «Папой» и «Мамой», то есть видя в них отца и мать для всего народа.

В-третьих, скабрезным слухам противоречит весь моральный облик Александры Фёдоровны. Об её искренней любви к мужу свидетельствуют многочисленные письма и дневниковые записи.

Можно предположить, что беседы Распутина с царицей не выходили за рамки осторожного наставничества, возможно, затрагивавшего и тему плотских страстей.

Ничего лишнего

В целом роль «сибирского странника» в истории России представляется противоречивой. Его внезапная популярность в Санкт-Петербурге отчасти была связана с увлечением Серебряного века неортодоксальными народными духовными практиками. Однако в жизни царской семьи общение с Распутиным могло сыграть и позитивную роль, пусть даже «от обратного». Царь и царица остро нуждались в чуде исцеления больного царевича — и получили его, пусть и не от имперских иерархов православия, а от странного «мужика».

«Прекрасно понимая, что медицина бессильна бороться со страшным недугом нал следника, Государыня-мать не могла, не в силах была; отказаться от веры в таинственную помощь свыше, которую она видела в простой! мужицкой молитве Распутина», — вспоминала в эмиграции великая княжна Мария Павловна.

В конце концов, Александра Фёдоровна перешагнула через этот этап духовной жизни. Тем не менее она с благодарностью вспоминала о Григории Распутине даже после революции. Когда в августе 1917 года царская семья проплывала на пароходе «Русь» мимо родного села Распутина Покровского, императрица отметила этот факт в разговоре, и в её глазах свидетели видели слезы.

При принятии решения о канонизации царственных страстотерпцев для Русской православной церкви камнем преткновения стали не слухи о близости Распутина и императрицы, а сам факт общения царской семьи с целителем. Однако в итоге комиссия под руководством митрополита Ювеналия признала, что это общение, пусть в нём и был «элемент человеческой немощи», не является в отношении царской семьи признаком «духовной прелести, а тем более недостаточной воцерковлённости».