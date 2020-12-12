 

В РФ за сутки выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса

12.12.2020, 11:26, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 28137 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 28137 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 182 (18,4%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Лидеры по числу инфицированных остаются Москва, где 6642 случая, Санкт-Петербург – 3376 заболевших и Московская область – 1393 случая. За сутки зафиксировано 560 летальных исходов, а с начала пандемии в стране скончались 46453 человека. Всего в РФ выявлено 2 млн 625 тыс. 848 инфицированных корнавирусом в 85 регионах.

В пятницу, 10 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28585. Таким образом, количество новых случаев за сутки снизилось на 448.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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