В Казахстане выпущен первый вертолет Ми-8

12.12.2020, 11:26, Новости дня

На заводе в Алма-Ате собрали первый гражданский вертолет Ми-8 в рамках реализации совместного проекта с АО «Вертолеты России».

В Казахстане заявили о выпуске первого гражданского вертолета Ми-8, собранного на заводе №405 в Алма-Ате. Об этом стало известно на встрече министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова с первым заместителем гендиректора АО «Вертолеты России» Сергеем Фоминым, цитирует пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана РИА «Новости».

Согласно сообщению министерства, Ми-8 прошел летные испытания и подготовлен для передачи подразделениям МЧС Казахстана. В течение года планируется, что с конвейера сойдут и будут переданы в эксплуатацию еще восемь машин казахстанской сборки.

Решение о сборке вертолетов в Казахстане было принято в 2015 году во время встречи занимавшего тогда пост президента страны Нурсултана Назарбаева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее министерство обороны Литвы доверило ремонт вертолетов словацкой компании, которая будет закупать запчасти в России.

Словацкий подрядчик подписал соглашение на поставку комплектующих с госкорпорацией «Ростех». Запчасти будут поставлять для ремонта вертолетов Ми-8.