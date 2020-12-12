Умер Валентин Гафт

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12.12.2020, 11:26, Новости дня

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», – передает слова Остроумовой ТАСС.

Валентин Гафт в 1957 году окончил школу-студию МХАТ. Он дебютировал на сцене в Театре имени Моссовета, перейдя позже в Московский драматический театр. С 1969 года был актером театра «Современник». Первую роль в кино получил в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте», где сыграл убийцу. Наибольшую известность Гафту принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…».

В 1984 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Артист был президентом российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». Награжден орденом Дружбы (1995), орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.



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