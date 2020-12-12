 

“Шахтер” вошел в двадцатку лучших клубов Европы по версии УЕФА

12.12.2020, 11:18, Новости дня

Донецкий “Шахтер” вошел в число 20 лучших клубов Европы. Об этом свидетельствует обновленный клубный рейтинг Европейского футбольного союза (УЕФА).

В частности, “Шахтер”, как и в прошлом году, занимает 17-е место с 75 баллами. Это самая высокая позиция среди украинских команд. Киевское “Динамо” находится на 31-м месте с 44 баллами, луганская “Заря” – на 98-м, “Десна” и “Колос” делят 175-е место, на 177–179 позициях расположились “Александрия”, “Мариуполь” и “Ворскла” соответственно.

Скриншот: uefa.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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