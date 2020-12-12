Скончался актер Валентин Гафт

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12.12.2020, 11:18, Новости дня

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт скончался 12 декабря. Об этом агентству ТАСС сообщила его супруга Ольга Остроумова.

Гафту было 85 лет. О причинах смерти ТАСС не пишет.

В сентябре сообщалось, что актер перенес инсульт.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Играл в театре и кино с середины 1950-х годов. Он снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в лентах “Гараж”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “О бедном гусаре замолвите слово”, “Чародеи” и других.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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