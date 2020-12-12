Не сумев договориться, ЕС и Великобритания готовятся к хаотичному брекситу

12.12.2020, 11:14, Новости дня

Учитывая отсутствие прогресса в переговорах Великобритании с ЕС за два дня до наступления крайнего срока принятия решения о соглашении, перспектива хаотичного брексита без сделки становится всё ближе, пишет Evening Standard. По словам газеты, и британский премьер Борис Джонсон, и представители ЕС отныне рассматривают этот вариант как наиболее вероятный.



Reuters

Перспектива хаотичного брексита без сделки стала ближе после того, как Британия подтвердила, что крайний срок для принятия решения наступит в воскресенье вечером, а лидеры ЕС были проинформированы, что отныне это наиболее вероятный исход, пишет Evening Standard. В то время как до принятия решения осталось чуть более двух дней, обе стороны «упёрлись» в собственные позиции, отмечает газета.

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден предсказал, что крайний срок сохранится, поскольку «ни один премьер-министр» не согласился бы на условия, выдвинутые блоком, а значит, шаг навстречу должен сделать ЕС. Позже Борис Джонсон предупредил, что «весьма и весьма вероятно», Великобритания не сможет заключить сделку с ЕС.

Премьер-министр отметил, что «надеется» на возможность прогресса в переговорах, однако подчеркнул, что обе стороны по-прежнему застопорились в обсуждении вопроса о рыболовстве и так называемых равных конкурентных условиях.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, дала 27 лидерам стран ЕС «краткую и мрачную» справку о шансах на прорыв в переговорах.

«Ситуация сложная. Основные препятствия сохраняются. Вероятность отказа от сделки выше, чем вероятность сделки», — резюмировала она.

Хотя в ходе пресс-конференции фон дер Ляйен использовала более мягкие формулировки о британском суверенитете, её слова не расходились с позицией ЕС по правилам конкуренции и рыболовству, подчёркивает издание.

По словам фон дер Ляйен, ЕС не станет требовать, «чтобы Великобритания следовала за нами каждый раз, когда мы решаем повысить наш уровень амбиций». «Мы просто адаптируем условия доступа на наш рынок в соответствии с решением Великобритании, и это было бы справедливо в обоих направлениях», — пояснила глава Еврокомиссии.

По вопросу о рыболовстве чиновница заявила: «Мы понимаем, что Великобритания стремится контролировать свои воды. С другой стороны, Великобритания должна понимать законные ожидания рыболовных флотов ЕС, основанные на десятилетиях, а иногда и веках свободного доступа».

При этом член парламента Великобритании от Консервативной партии Тобиас Эллвуд предупредил, что брексит без сделки нанесет «колоссальный» ущерб экономике Великобритании в долгосрочной перспективе и призвал обе стороны проявить «политическое мужество», чтобы прийти к соглашению. Управление бюджетной ответственности предполагает, что отсутствие сделки может обойтись Великобритании в 2% ВВП в 2021 году. Эксперты указывают, что эта сумма может быть равна примерно £45 млрд.

Как замечает газета, в случае брексита без сделки супермаркеты и покупатели испытают на себе удар ежегодной «тарифной бомбы» в размере £3,1 млрд, поскольку 85% продуктов питания, импортируемых из ЕС, будут облагаться пошлинами свыше 5%.

Тем временем Борис Джонсон накануне проинформировал свой кабинет министров о существовании «большой вероятности» , того что Великобритания не сможет достичь торгового соглашения с ЕС, пишет Evening Standard.