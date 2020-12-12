США необходим атомный ледокольный флот — противостоять России в Арктике

12.12.2020, 11:14, Новости дня

В то время как РФ обладает самым крупным ледокольным флотом в мире, у США есть только два судна данного типа, причём один корабль выведен из строя из-за пожара, а второй эксплуатируется с 1970-х годов. Как пишет The National Interest, для администрации Байдена, если она искренне намерена обеспечить безопасность американских границ в Арктике, атомный ледокольный флот — единственный прямой путь к достижению данной цели. Однако перед США стоят препятствия, причём не столько технологические, сколько политические.



Reuters

Американский ледокольный флот находится в плачевном состоянии, и его ближайшее будущее не даёт надежды на скорые перемены. Как пишет The National Interest, в настоящее время ледокольный флот Береговой охраны представлен двумя судами, причём один корабль выведен из строя из-за катастрофического пожара в машинном отделении, а второй — эксплуатируется с 1970-х годов. США сегодня в этом вопросе значительно уступают РФ и могут сравниться разве что с Китаем, у которого тоже всего два корабля, а третий — строится.

Как отмечает издание, план замены устаревших судов, которыми приходится пользоваться Береговой охране, есть, но и с ним США не справляются. Он предусматривает всего три тяжёлых и три средних судна, что хоть и втрое больше нынешнего американского флота, но в сравнении с российским по-прежнему меркнет. Кроме того, все суда будут исключительно дизель-электрическими, в отличие от преимущественно ядерных ледоколов российского флота. Кроме того, ледоколы будут даже не полностью американской разработки, поскольку Вашингтон взял за основу конструкцию немецкого RV Polarstern и несколько её осовременил.

По мнению автора материала, для столь экономически мощной державы, как США, довольствоваться дизель-электрическими силовыми установками, тогда как конкуренты используют ядерные реакторы, по меньшей мере странно. Однако препятствия перед США стоят не сколько технологические, сколько политические: многие порты не решаются принимать ядерные суда из-за преувеличенных страхов по поводу безопасности — что весьма парадоксально, учитывая, что атомный след от ядерной энергии меньше, чем от угля, поскольку угольная станция выбрасывает в окружающую среду даже больше радиации, чем хорошо отлаженный современный ядерный реактор.

«Для администрации Байдена, если она искренне намерена как обеспечить безопасность американских границ в Арктике, так и побороться с последствиями перемены климата, атомный ледокольный флот — прямой путь к достижению обеих целей», — пишет The National Interest.

Атомные ледоколы упрочат не только научные, но и военные обязательства береговой охраны США в Арктике, поскольку эти корабли смогут не только работать в море во много раз дольше своих аналогов на традиционных видах топлива, но и двигаться с большей скоростью, что позволит оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Конечно, одной из главных проблем станет бригада технического обслуживания реактора, поскольку судов с ядерными двигателями у береговой охраны в настоящее время не имеется. Для этого, пишет автор материала, придётся разработать соответствующие программы обучения, чтобы вооружённые силы подготовили следующее поколение морских инженеров-ядерщиков. Можно, например, подключить к делу нынешний личный состав ВМС в качестве инструкторов для береговой охраны на стадии строительства новых атомных кораблей. Научившись, личный состав береговой охраны сможет обучить других военнослужащих, и через несколько лет проблему обучения удастся полностью устранить.

Кроме того, поскольку нынешний флот ледоколов Береговой охраны базируется в Сиэтле, будет разумным разработать планы строительства вспомогательной инфраструктуры ближе к арктическим районам, представляющим интерес для США, — например на Аляске. Это также позволит гибче реагировать на быстро меняющуюся ситуацию и придаст стимул для развития местной экономики.

«Поскольку нынешняя арктическая стратегия США лишена размаха и амбиций, новый план американского присутствия на северных рубежах страны — не тема для досужих рассуждений, а насущная необходимость для любой администрации, которая всерьёз относится к проблемам национальной безопасности и привержена обеспечению региональной стабильности на десятилетия вперёд», — заключает The National Interest.