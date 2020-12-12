 

Ученый сравнил риск заразиться коронавирусом при разговоре и кашле

12.12.2020, 10:38, Разное

Ученый Александр Горелов в ходе интервью сравнил риск потенциального заражения коронавирусом при разговоре и кашле. По его словам, во втором случае более вероятно получить инфекцию.
При разговоре коронавирус подхватить сложнее, нежели при кашле или же чихании. Однако данный риск существенно возрастает в случае длительного контакта заболевшего и здорового человека.

Взрослому необходимо для инфицирования порядка тысячи различных вирусных частиц. При общении или же обычном дыхании наружу выделяется максимум 200 единиц. Ключевыми моментами в целом являются время и теснота контакта. Если последний осуществлялся в закрытом помещении хотя бы 15 минут, то риск заметно возрастает. Заболеть могут одинаково, как взрослый, так и ребенок.

Что касается детей, то они, как правило, переносят инфекцию в легкой форме. Ребенок выделяет меньше вирусных частиц, нежели взрослый.



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